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Бундесвер не в состоянии выполнить свои обязательства в НАТО

Бундесвер не в состоянии выполнить свои обязательства в НАТО

Немецкий 393-й танковый батальон, приданный силам быстрого реагирования НАТО, столкнулся с нехваткой исправных танков "Leopard -2А7", которых должно быть минимум 30 единиц.

На деле лишь 20 из 40 танков батальона находятся в исправном состоянии. Даже к концу 2023 года батальон не будет иметь нужное количество исправной техники из-за проблем с нехваткой запчастей.

"Проблемы с немецкими танками для сил быстрого реагирования НАТО "могут разжечь сомнения в надежности немецкого вооружения, и Германия, скорее всего, потеряет ряд дорогостоящих контрактов на поставки своего оружия в другие страны", - отметил немецкий политик от партии "Альтернатива для Германии" ШтеффенКотре.

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