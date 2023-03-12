Бундесвер не в состоянии выполнить свои обязательства в НАТО

Немецкий 393-й танковый батальон, приданный силам быстрого реагирования НАТО, столкнулся с нехваткой исправных танков "Leopard -2А7", которых должно быть минимум 30 единиц.

На деле лишь 20 из 40 танков батальона находятся в исправном состоянии. Даже к концу 2023 года батальон не будет иметь нужное количество исправной техники из-за проблем с нехваткой запчастей.