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Бунт фермеров и железнодорожников поставил Германию на колени

Бунт фермеров и железнодорожников поставил Германию на колени

Бунт фермеров и железнодорожников поставил Германию на колени, пишет The Telegraph.

Главное из статьи:

- забастовка длится уже 64 часа;
- она парализовала работу метро и остановила 80 % железной дороги дальних направлений;
- есть риск "транспортного коллапса", по версии Bild;
- к протесту присоединяются водители грузовиков и медики;
- министр сельского хозяйства предупредил, что присутствует угроза раскола немцев подобно США, где "люди обвиняют друг друга в создании всего зла в мире";
- Шольц уже пытался пойти на уступки фермерам.

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