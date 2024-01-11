Бунт фермеров и железнодорожников поставил Германию на колени, пишет The Telegraph.



Главное из статьи:



- забастовка длится уже 64 часа;

- она парализовала работу метро и остановила 80 % железной дороги дальних направлений;

- есть риск "транспортного коллапса", по версии Bild;

- к протесту присоединяются водители грузовиков и медики;

- министр сельского хозяйства предупредил, что присутствует угроза раскола немцев подобно США, где "люди обвиняют друг друга в создании всего зла в мире";

- Шольц уже пытался пойти на уступки фермерам.