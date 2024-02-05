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Бывший глава НАТО просил у республиканцев помочь Украине

Бывший глава НАТО просил у республиканцев помочь Украине

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не смог убедить республиканцев в палате представителей поддержать пакет помощи Киеву.

Расмуссен даже поддержал все идеи республиканской партии и критиковал Байдена. В ответ ему сказали, что задержка помощи Украине - это ключевой рычаг давления на демократов, и его нужно использовать.

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