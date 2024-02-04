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Число бездомных в Германии резко возросло из-за украинцев

Число бездомных в Германии резко возросло из-за украинцев

Число бездомных в земле Баден-Вюртемберг выросло в два с половиной раза - до 77 тысяч, сообщили в земельном правительстве. Там отметили, что резкий рост связан "со статистическими причинами" и с учетом беженцев из Украины.

"И так происходит по всей Германии", - сказала представительница властей. 84% бездомных в Германии являются иностранцами, пишет Bild.

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