Тактика ведения контрнаступления ВСУ - чистое безумие. Такое мнение высказал экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano. По его словам, они отправляют практически незащищенную пехоту против тяжелого вооружения, что изначально обречено на провал.

Шаффер также отметил, что Киев мобилизует людей, которые не попадают под категорию призывного возраста. Других просто не осталось...