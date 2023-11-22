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"Чужие войны на наши налоги". В США заподозрили: что-то пошло не так
Американские налогоплательщики финансируют бесконечные зарубежные конфликты в ущерб своим потребностям, пишет The American Conservative.Расходы США на смену режимов после 11 сентября оцениваются в 8 трлн долларов. При этом условия жизни в стране за последние 30 лет заметно ухудшились.
"Ветшающие города, устаревшие железные дороги, дающая сбои система водоснабжения, упадок инфраструктуры, нездоровая экономика… Мы содержим 800 военных баз за рубежом. Те мирные дивиденды, которые мы должны были получить после падения Берлинской стены, так и не поступили", - цитирует издание кандидата в президенты США Роберта Кеннеди.
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