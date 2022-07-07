Да воздастся по заслугам и согласно УК РБ экстремистам-журналистам!

Следственный комитет раскрыл подробности расследования уголовного дела в отношении экс-журналистки Белтелерадиокомпании.

По данным следствия, 38-летняя жительница Минска после увольнения вступила в заговор с представителями экстремистских сообществ, называющих себя оппозицией, с целью захвата власти.

Из материалов уголовного дела следует, что с 17 августа 2020 года женщина вступила в состав группы граждан, именуемой себя координационный совет, где стала руководителем группы информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ.