3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Да воздастся по заслугам и согласно УК РБ экстремистам-журналистам!
Следственный комитет раскрыл подробности расследования уголовного дела в отношении экс-журналистки Белтелерадиокомпании.
По данным следствия, 38-летняя жительница Минска после увольнения вступила в заговор с представителями экстремистских сообществ, называющих себя оппозицией, с целью захвата власти.
Из материалов уголовного дела следует, что с 17 августа 2020 года женщина вступила в состав группы граждан, именуемой себя координационный совет, где стала руководителем группы информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ.
Генеральная прокуратура согласилась с объективностью собранных доказательств и передала уголовное дело в суд.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов