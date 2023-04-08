Демократия по-эстонски: Нарва против переименования улиц, но Таллин это не остановит

Министр госуправления Рийна Солман заявила, чтоесли Нарва в течение двух месяцев не переименует улицы, названные в честь советских солдат, она имеет право самостоятельно назначить новые названия взамен противоречащих требованиям закона.

Однако Нарвское горсобрание не собирается действовать так быстро: в приграничном с Россией городе погибшие во время войны солдаты Краснойармии считаются борцами с нацизмом, передает ERR.

"Это вопрос интерпретации, и мы считаем, что историю нужно интерпретировать не так, как нам пытаются рассказать, а немного по-другому, и мы говорим о том, что эти люди воевали против нацистов, а не оккупировали Эстонию, и это главное возражение", - сказал депутат Алексей Евграфов.