Демократы призвали Байдена к переговорам с Россией

30 демократов конгресса США подаликоллективное письмо к президенту Джо Байдену, призывая его начать переговоры с Россией по деэскалации конфликта на Украине.

Основными инициаторами обращения выступили конгрессмен Ро Ханна от Калифорнии и Прамилла Джаяпал от штата Вашингтон. В общем они составляют левое крыло Демпартии США.

Согласно The Washington Post, демократы "особенно озабочены» тем, что правительство Байдена не ведет регулярный диалог с Россией. Они потребовали «удвоить усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

Обращение левых демократов также вызвало возмущение их однопартийцев, и авторы письма были вынуждены заявить, что не выступают против военной и финансовой поддержки Украины.