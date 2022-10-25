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Демократы призвали Байдена к переговорам с Россией
30 демократов конгресса США подаликоллективное письмо к президенту Джо Байдену, призывая его начать переговоры с Россией по деэскалации конфликта на Украине.
Основными инициаторами обращения выступили конгрессмен Ро Ханна от Калифорнии и Прамилла Джаяпал от штата Вашингтон. В общем они составляют левое крыло Демпартии США.
Согласно The Washington Post, демократы "особенно озабочены» тем, что правительство Байдена не ведет регулярный диалог с Россией. Они потребовали «удвоить усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".
Обращение левых демократов также вызвало возмущение их однопартийцев, и авторы письма были вынуждены заявить, что не выступают против военной и финансовой поддержки Украины.
Как же Байден допустил такой демарш в собственной партии?
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