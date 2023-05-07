Der Tagesspiegel: Санкции не помогли - обходными путями российская нефть продолжает течь в Европу

Несмотря на западные санкции, российская нефть продолжает попадать на европейский рынок, пишет Der Tagesspiegel.



И связано это с тем, что некоторые страны перепродают черное золото Москвы, в частности, Индия, которая за последний год существенно нарастила объемы закупаемых у Кремля ресурсов, а также импорт в ЕС. Запад же старается не критиковать Нью-Дели, так как видит в нем партнера в будущем противостоянии с Китаем, рассказывает немецкое издание.

