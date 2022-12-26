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"Деструктивная роль". Иран обвинил Британию в разжигании беспорядков
МИД Ирана объявил, что задержание граждан страны, предположительно связанных с британской разведкой, демонстрирует "деструктивную роль" Лондона в происходящих беспорядках.
"Некоторые страны, а особенно упомянутые вами, сыграли неконструктивную роль в недавних событиях в Иране. Их деятельность была совершенно деструктивной и разожгла беспорядки", - сообщил представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать задержание властями Ирана семи человек по обвинению в связях с британскими спецслужбами.
Кому-то по-видимому кажется, что Ближнему Востоку нужна новая "весна".
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