ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

"Деструктивная роль". Иран обвинил Британию в разжигании беспорядков

"Деструктивная роль". Иран обвинил Британию в разжигании беспорядков

МИД Ирана объявил, что задержание граждан страны, предположительно связанных с британской разведкой, демонстрирует "деструктивную роль" Лондона в происходящих беспорядках.

"Некоторые страны, а особенно упомянутые вами, сыграли неконструктивную роль в недавних событиях в Иране. Их деятельность была совершенно деструктивной и разожгла беспорядки", - сообщил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать задержание властями Ирана семи человек по обвинению в связях с британскими спецслужбами.

Кому-то по-видимому кажется, что Ближнему Востоку нужна новая "весна".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все