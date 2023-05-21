Для литовцев настали тяжелые времена, пишет литовское LRT

Из-за роста цен на энергоносители некоторым жителям зимой даже приходилось выбирать между товарами и услугами первой необходимости, например, платить меньше по счетам, чтобы иметь больше денег на еду.



Хотя инфляция сократилась из-за падения цен на энергоносители, она по-прежнему подпитывается резким ростом цен на продовольствие. За последний год продукты питания подорожали более чем на 30%.



Безработица, по предупреждению некоторых экономистов, в ближайшие кварталы вырастет.



Кредиты продолжают дорожать. Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает повышать процентные ставки, поскольку инфляция в еврозоне остается слишком высокой.



Но людям Вильнюсе эти проблемы решать некогда - там заняты тратами на свою и украинскую армию. И переименованием Калининграда.