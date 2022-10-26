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Додон: Молдова не будет членом ЕС ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем
В интервью РИА Новости экс-президент Молдовы заявил, что стране не близки европейские ценности, которые предполагают защиту ЛГБТ-сообщества и допускают избиение представителей оппозиции на митингах.
Также он заявил, что власти Молдовы в любой момент могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет республики.
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