Додон: Молдова не будет членом ЕС ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем

В интервью РИА Новости экс-президент Молдовы заявил, что стране не близки европейские ценности, которые предполагают защиту ЛГБТ-сообщества и допускают избиение представителей оппозиции на митингах.

Также он заявил, что власти Молдовы в любой момент могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет республики.