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"Долой налоги на чаевые": Трамп оставил на чай 500 долларов и записку о налогах

"Долой налоги на чаевые": Трамп оставил на чай 500 долларов и записку о налогах

Трамп в ходе предвыборной кампании в Южной Филадельфии неожиданно посетил мясной ресторан, где оставил $500 на чай, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые", сообщает Fox Business.

Ранее Трамп пообещал первым делом после возвращения в Белый дом отменить налоги с чаевых - основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада.

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