Дональду Трампу надоело жить в США

Экс-президент США Дональд Трамп признался во время митинга в Нью-Гэмпшире, что хотел бы жить за границей вместо Соединенных Штатов.

"Я мог бы отдыхать в Мар-а-Лаго или на юге Франции, что, честно говоря, я бы предпочел нахождению в этой стране", - посетовал Трамп.