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Дональду Трампу надоело жить в США
Экс-президент США Дональд Трамп признался во время митинга в Нью-Гэмпшире, что хотел бы жить за границей вместо Соединенных Штатов.
"Я мог бы отдыхать в Мар-а-Лаго или на юге Франции, что, честно говоря, я бы предпочел нахождению в этой стране", - посетовал Трамп.
Это было сказано во время жалобы на выдвинутые против него обвинения, и тогда же экс-президент пожалел, что вообще занялся политикой.
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