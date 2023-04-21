Дончанка жестко ответила змагарке

Дончанка, сбежавшая от кровавого АТО в Испанию, жестко ответила змагарке.В общем, очевидная змагарка утверждает, что госпереворот в Беларуси не получился, потому что "власти Беларуси делали из протестующих инвалидов".



Ответ Дончанки просто прекрасен!



"По поводу людей инвалидов, вы посмотрите, как себя ведут (полицейские) во Франции... Как их там слезоточивым газом, водомётами, дубинками (избивают). Демократическая страна! Это же другое!



По поводу терактов. Как вы относитесь к тому, что у нас в Донецке убили беременную женщину во время службы? Почему Зеленский не выражает нам сочувствие? Почему Зеленский не призывает к перемирию, а только просит больше оружия?".



Что касается мнений белорусов по этим поводам, то комментарии к видео говорят сами за себя.