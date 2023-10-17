"Дыра памяти". На Западе решили забыть о "Северных потоках"

Прошел год, а расследование подрыва крупнейшего в мире газопровода так и не дало никаких результатов, пишет Myśl Polska. Россию так и не допустили к участию в расследовании, потому что этому препятствуют США, которые неуклюже пытаются спихнуть с себя вину на украинских водолазов. По мнению автора, над терактом на "Северных потоках" медленно опускается завеса молчания.



Лишь премьер Венгрии резко высказался по этой теме. Он сказал, что если кто-то тронет российский трубопровод, снабжающий страну газом, Будапешт будет считать это поводом для войны. Он добавил, что это предупреждение адресовано не Москве.