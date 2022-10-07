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Джо Байден объявил амнистию, но есть нюанс (как всегда)

Джо Байден объявил амнистию, но есть нюанс (как всегда)

Президент США подписал указ о помиловании всех, кто был осужден на федеральном уровне за хранение марихуаны, и объявил о дальнейших шагах, направленных на постепенную декриминализацию каннабиса. Вот только за просто хранение в федеральную тюрьму не попадают.

Кстати, в 80-х и 90-х Байден участвовал в написании "самых жестких" законов о наркотиках, но сегодня уже забыл об этом (ну или передумал).

Выборы близко.

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