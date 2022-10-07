Джо Байден объявил амнистию, но есть нюанс (как всегда)

Президент США подписал указ о помиловании всех, кто был осужден на федеральном уровне за хранение марихуаны, и объявил о дальнейших шагах, направленных на постепенную декриминализацию каннабиса. Вот только за просто хранение в федеральную тюрьму не попадают.