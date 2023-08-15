ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Джо Байден отказался комментировать ситуацию на Гавайях

В смертоносных пожарах на Гавайских островахпогибли порядка 100 человек и более 1 тыс. пропали без вести.

"Без комментариев", - вот и весь ответ.

Браво!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все