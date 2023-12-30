Джо Байден провел почти 40 % своего президентского срока в отпуске. Об этом сообщает сервис Vacation Tracker. С января 2021-го президент США отдыхал 418 дней. Отмечается, что он любит отдыхать в одном из двух своих особняков, а также уважает Виргинские острова.