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Джо Байден провел почти 40 % своего президентского срока в отпуске

Джо Байден провел почти 40 % своего президентского срока в отпуске

Джо Байден провел почти 40 % своего президентского срока в отпуске. Об этом сообщает сервис Vacation Tracker. С января 2021-го президент США отдыхал 418 дней. Отмечается, что он любит отдыхать в одном из двух своих особняков, а также уважает Виргинские острова.

Его предшественник Дональд Трамп подходил к работе иначе. За все время на посту президента он провел в отпуске всего 132 дня.

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