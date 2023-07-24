Джо Байден зря отправил Украине кассетные боеприпасы

Недавнее решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, пишет 19FortyFive. По мнению автора статьи, это может побудить многие страны выйти из конвенции по запрету этого оружия.

Решение Байдена ослабило кампанию по ликвидации кассетных боеприпасов. Активисты разоружения и правозащитники уже давно считают это оружие неизбирательным и бесчеловечным по своей сути - отказывая ему в месте на современных полях сражений.