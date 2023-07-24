3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Джо Байден зря отправил Украине кассетные боеприпасы
Недавнее решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, пишет 19FortyFive. По мнению автора статьи, это может побудить многие страны выйти из конвенции по запрету этого оружия.
Решение Байдена ослабило кампанию по ликвидации кассетных боеприпасов. Активисты разоружения и правозащитники уже давно считают это оружие неизбирательным и бесчеловечным по своей сути - отказывая ему в месте на современных полях сражений.
Но аргументы в оправдание решения Байдена - из уст чиновников США, военных экспертов и проукраинских комментаторов - опровергают само стремление к запрету кассетных бомб. Если мировые лидеры их усвоят и будут повторять, конвенция может оказаться в серьезной опасности, считает автор материала.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
Как менялись вызовы для таможни за время существования независимой Беларуси
3 млн доз опасного психотропа могли попасть на рынок ЕАЭС
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все