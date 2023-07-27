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Экоактивисты посягнули на короля Карла III, точнее на его портрет

Экоактивисты посягнули на короля Карла III, точнее на его портрет

Вандалы испортили картину, на которой изображен Карл III, в Национальной портретной галерее Эдинбурга. Они розовой краской нарисовали каплю вместо галстука на костюме монарха и написали: "Народ могущественнее повелителя", сообщилагазета Daily Mail.

Так они протестовали против разрешения новых нефтегазовых проектов правительством Шотландии. Активистов уже задержали.

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