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Экс-посол Италии поставила Западу диагноз после его действий на Украине
Запад страдает косоглазием, заявила в интервью L’Antidiplomatico бывший посол Италии в Швеции и Бельгии Элена Базиле. Он не замечает собственных "грехов". США ведут на Украине борьбу против России, но у них ничего не получается.
"Сегодня трудно поверить в защиту демократии на Украине", - прокомментировала конфликт Базиле. Указывая на причину конфликта - расширение НАТО на восток, она заявила, что ни один военный союз не может расширяться за счет безопасности другого государства. Также Базиле отметила, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии и Ирана - моральная пощечина политике дестабилизации Запада на Ближнем Востоке.
Отвечая на вопрос об исходе конфликта, экс-посол Италии выразила надежду на победу Трампа в предстоящих выборах в США. По ее мнению, это позволит вырваться из ложного этического радикализма, которым страдает администрация Байдена, маскируя свои "грязные" геополитические интересы.
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