Запад страдает косоглазием, заявила в интервью L’Antidiplomatico бывший посол Италии в Швеции и Бельгии Элена Базиле. Он не замечает собственных "грехов". США ведут на Украине борьбу против России, но у них ничего не получается.

"Сегодня трудно поверить в защиту демократии на Украине", - прокомментировала конфликт Базиле. Указывая на причину конфликта - расширение НАТО на восток, она заявила, что ни один военный союз не может расширяться за счет безопасности другого государства. Также Базиле отметила, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии и Ирана - моральная пощечина политике дестабилизации Запада на Ближнем Востоке.