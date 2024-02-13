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Эксперты перечислили проблемы, которые стоят на пути членства Украины в ЕС
Процесс вступления Украины в ЕС займет долгие годы, сообщает NHK. На ее пути к членству в объединении стоит множество проблем.
Одна из основных - это коррупция. Согласно рейтингу, показывающему степень коррупции среди политиков и госслужащих, Украина занимает 104 место из 180. Еврокомиссия призвала Киев к реформам в этой области, но маловероятно, что глубоко коррумпированную культуру страны будет легко изменить.
Кроме того, после присоединения Украина рассчитывает получить большой объем европейских субсидий. Но это может произойти только за счет сокращения ассигнований другим странам. Восстановление Украины также потребует больших средств, что окажет серьезное давление на бюджет ЕС.
Также трудно предсказать, как долго продлится вооруженная фаза украинского конфликта и как он будет разрешен. Это серьезно затрудняет будущие переговоры о приеме Украины в ЕС, отмечается в статье.
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