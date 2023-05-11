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Экстрасенс предрек полякам тяжелые времена и "хлорид"
Польский ясновидящий Яцковский выдал очередную порцию мрачных прогнозов, сообщает Interia. По его словам, поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге.
Более того, у польского ясновидца имеется предчувствие, что в возможном конфликте мир будет винить не Россию, а именно Польшу, которая в этой кризисной ситуации, несмотря на свою принадлежность к НАТО и Европейскому союзу, может оказаться в одиночестве.
"Эти слова в определенном смысле являются для Польши неблагоприятными и тревожными. Есть риск в какой-то момент остаться в одиночестве. Мир - это интересы, и если мир увидит возможность договориться с Россией и Китаем, то как бы нам в этой ситуации не стать козлом отпущения", - поделился своими опасениями Яцковский.
Он подчеркнул, что поляки почувствуют угрозу и будут вступать в военные организации. Ясновидец ясно видит некую "отравленную зону на территории Польши" и в этой связи не в первый раз употребляет слово "хлорид".
Однако на этот раз провидец сообщил больше конкретики. По его мнению, опасность таится в бочках, которые находятся на корабле несбывшихся польских надежд.
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