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Электроэнергию в дома Киева могут возвращать с опозданием на 30-40 минут
Компания ДТЭК "Киевские электросети" может включать электричество в домах Киева с опозданием до 30-40 минут.
13 декабряэто было подтверждено на практике в Дарницком районе столицы: в третьей группе потребителей вместо включения в 13:00, предусмотренного графиком, свет вернули лишь в 13:34, а вместо 22:00 - в 22:11. То же самое подтвердили в самой компании.
В ДТЭК объяснили, что не могут подключать все дома группы одновременно, поскольку это может спровоцировать аварию и новое отключение электричества. Потому делают это поэтапно, и людям приходится ждать, пока до них дойдет очередь.
"На одной линии может находиться до 10 домов, иесли включить всесразу - линия не выдержит нагрузку. Поэтому включаем постепенно. Потому фактически возврат света в дома может происходить не по расписанию, а с опозданием до 30-40 минут. Здесь ничего не изменится", - сказала "Стране" менеджер контакт-центра ДТЭК "Киевские электросети" Олеся.
Напомним, что ранее ДТЭК "Киевские электросети" перевели потребителей на трехуровневый график отключений электроэнергии. Все часы в сутках разбиты на три категории: свет есть, возможны отключения и света нет. Например, на этой неделе в третьей группепредусмотрено точное наличие электроэнергии 4 часа в день.
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