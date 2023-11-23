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Энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад, - The New York Times

Энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад, - The New York Times

Этой зимой электростанции будут поставлять 4,5 гигаватт электроэнергии - треть довоенного объема. Летом ООН давала такую же оценку генерации, что говорит о незначительном прогрессе в ремонтных работах.

Хотя Украина улучшила способности сбивать беспилотники, а важнейшие объекты защищены, эксперты считают, что в случае успешных атак ВС РФ у страны останется мало источников резервного питания.

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