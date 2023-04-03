Эрдоган заявил, что теперь его двери закрыты для посла США в Анкаре

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обиделся на посла США в Анкаре Джеффри Флейка после того, как тот встретился с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах Кемалем Кылычдароглу.

"Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти, -заявилтурецкий лидер. - Посол Джо Байдена посещает господина Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент".