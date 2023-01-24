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ЕС угрожает Илону Маску цензурой
Вице-председатель ЕК Вера Юрова предупредилавладельца Twitter Илона Маска, что его соцсеть "столкнется с санкциями", если он не запретит "незаконные"высказывания.
В интервью для Euronews на полях форума в Давосе Юрова сообщила, что санкции могут быть наложены за предоставление свободы слова в нарушение правил Европейского союза.
Юрова также признала, что в предыдущие годы между политиками ЕС и крупными компаниями действовали выходящие за пределы законодательства"джентльменские соглашения"по вопросам цензуры.
Кроме того, вице-председатель ЕК предсказала скорое появление в США законов о цензуре "языка ненависти"по образцу Европы.
Во вторник Юрова попала в заголовки газет, когда предположила, что в Америке скоро появятся собственные законы о"языке вражды".
С трудом верится, что ЕС могбы навязать что-то в США. Обычно все происходит наоборот.
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