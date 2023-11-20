ЕС закупил российский сжиженный газ более чем на 6 млрд евро в 2023 году

На государства ЕС пришлось больше половины экспортируемого Россией СПГ, а Испания и Франция вошли в тройку крупнейших покупателей после Китая.

"Даже такие ярые союзники Украины в Европе, как Литва и Эстония, продолжают отправлять деньги за СПГ в Москву".