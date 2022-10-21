Эстонии может не хватить газа на зиму

В Эстонии нет запасов природного газа. Более того, и хранить его негде, и возможности построить хранилище тоже нет. Об этом сообщил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.

Другими словами, весь газ, что есть у Эстонии - не в Эстонии.

"Эстонский государственный стратегический запас газа в хранилищах Латвии составляет 650 гигаватт-часов", - поделился представитель Минэконом.

По словам Татара, все эстонские предприятия хранят газ, который они покупают для своих клиентов, в подземном хранилище газа в Латвии.