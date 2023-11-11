Эстония - лидер ЕС по "смертности" бизнеса

Статистическая служба Европейского Союза впервые опубликовала подробную статистику по "демографии бизнеса".



Уровень "рождаемости" предприятий в ЕС составил 10,7 %, в то время как предварительный уровень "смертности" предприятий составил 8,5 % в 2021 году.



Исключением из этого правила стали Эстония, Литва, Болгария, Польша, Дания и Германия, где количество ликвидированных предприятий превысило количество созданных компаний.



В 2021 году самые высокие показатели "рождаемости" на предприятиях среди стран ЕС были в Литве (20,2 %), Франции (16,2 %), а также на Мальте и в Португалии (по 14,4 %).



Самые низкие показатели были зарегистрированы в Эстонии (3,1 %), Австрии (6,0%) и Греции (7,2 %).



При этом в Эстонии зарегистрирован самый высокий уровень "смертности" - 23,4 %, за ней следуют Литва с 22,6 % и Болгария с 17,6 %.