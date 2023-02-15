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Эстония начала выдворять неугодных "неграждан"
Сегодня стало известно, что накануне эстонские власти выдворили из страны активиста и правозащитника Сергея Чаулина.
Он - "лицо без гражданства", которое имеет постоянный вид на жительство в Эстонии.
Как сообщил первый выдворенный полгода назад из Эстонии активист Алексей Есаков, вчера днём Чаулина вызвали в полицию якобы для того, чтобы вернуть изъятые плакаты в поддержку эстонского правозащитника Сергея Середенко, что почти два года находится в эсто6нской тюрьме.
Чаулин не ожидал никаких уловок и обмана: приехал в полицию в рабочей одежде. (Он работает теплотехником.)
Но его задержали, не дали ни переодеться, ни поменять деньги на российские рубли, ни попрощаться с женой. И отвезли в Нарву на границу. Около 20:30 по Москве Чаулина выдворили в Ивангород.
Сам Чаулин является координатором "Бессмертного полка", принимал активное участие в правозащитной деятельности, организовывал акции в защиту Середенко. Сейчас Чаулин находится в Санкт-Петербурге. В Таллине у него осталась семья.
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