Эстония начала выдворять неугодных "неграждан"

Сегодня стало известно, что накануне эстонские власти выдворили из страны активиста и правозащитника Сергея Чаулина.



Он - "лицо без гражданства", которое имеет постоянный вид на жительство в Эстонии.



Как сообщил первый выдворенный полгода назад из Эстонии активист Алексей Есаков, вчера днём Чаулина вызвали в полицию якобы для того, чтобы вернуть изъятые плакаты в поддержку эстонского правозащитника Сергея Середенко, что почти два года находится в эсто6нской тюрьме.



Чаулин не ожидал никаких уловок и обмана: приехал в полицию в рабочей одежде. (Он работает теплотехником.)



Но его задержали, не дали ни переодеться, ни поменять деньги на российские рубли, ни попрощаться с женой. И отвезли в Нарву на границу. Около 20:30 по Москве Чаулина выдворили в Ивангород.



Сам Чаулин является координатором "Бессмертного полка", принимал активное участие в правозащитной деятельности, организовывал акции в защиту Середенко. Сейчас Чаулин находится в Санкт-Петербурге. В Таллине у него осталась семья.