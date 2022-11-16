Эстония планирует ужесточить языковые требования

Министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас заявил, что закон о языке необходимо привести в соответствие с ксенофобскими изменениями в обществе. По его мнению, эстонский язык должен быть основным [читай-единственным] языком информации и общения в Эстонии и во всех областях.



Министерство образования и науки уже направило на рассмотрение партнерам проект поправок в Закон о языке и в Закон об общественном транспорте, предусматривающий новые языковые требования к доставщикам еды, таксистам, рекламе в торговых центрах, названиям учреждений и многим другим объектам.



По предложенным правилам объем рекламы на иностранном языке должен быть ограничен: к примеру, 80% аудиорекламы должно быть на эстонском языке. Сейчас доля аудиорекламы на эстонском составляет одну треть.



Также в список включены юрлица, такие как Эстонская национальная телерадиовещательная компания, Национальная опера, Национальная библиотека и все государственные университеты. Цель - "гарантировать право" работникам, преподавателям и студентам получать информацию и вести дела на эстонском.



В Законе об общественном транспорте планируется предусмотреть, что перед выдачей водительского удостоверения водитель такси должен подтвердить знание эстонского языка и представить соответствующий документ: требуется знание эстонского как минимум на уровне B1.



В законопроекте также указаны сферы, в которых нарушения письменной языковой нормы могут наказываться штрафом.



Еще немного и Эстония догонит своего латвийского соседа в языковых репрессиях.

