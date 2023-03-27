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Эстония поддержит продление ограничений на потребление газа в Европе
Власти Эстонии поддержат предложение ЕК о продлении на 1 год периода, в течение которого государства-члены должны ограничить потребление газа на 15 %.
Цель инициативы все та же - сократить энергетическую зависимость и "влияние" России. Срок прежних ограничений истекает 31 марта.
"Поддерживаем предложение о продлении до 31 марта 2024 года регламента, устанавливающего добровольную цель сокращения потребления газа во всем Европейском союзе и в государствах-членах", - сообщается в позиции Эстонии, подготовленной для Энергетического совета ЕС.
Напомним, формально Эстония прекратила импорт газа из России в апреле 2022 г. Также республика ввела персональные санкции против газа из РФ с 1 января этого года.
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