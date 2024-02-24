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Эстонская компания борется с незаконными вырубками с помощью ИИ

Эстонская компания борется с незаконными вырубками с помощью ИИ

Эстонский стартап в области чистых технологий Timbeter меняет лесную отрасль, используя искусственный интеллект для борьбы с нелегальной вырубкой деревьев.

Компания стремится осуществить цифровую трансформацию лесного сектора, сделав измерение древесины прозрачным, эффективным и устойчивым.

Треть древесины, продаваемой во всем мире, добывается в результате нелегальных заготовок, что обходится мировой экономике в 150 млрд долларов в год.

Как заявляют в компании, их цифровые журналы сэкономят работникам лесной промышленности во всем мире более 150 лет времени, более 55 тонн бумаги и более 120 тонн аэрозольной краски, которая традиционно использовалась для маркировки бревен.

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