Эстонские таможенники отобрали у туристов две деревянные вешалки.



Это произошло на пункте пропуска Шумилкино-Лухамаа. Житель Юрмалы возвращался из России.



Таможенники увидели у него две деревянные вешалки и предложили заплатить штраф €600 или отправить их на утилизацию. Они объяснили это запретом на экспорт древесины из РФ.



Путешественникам пришлось оставить вешалки на таможне. Также у них хотели конфисковать кастрюли…



