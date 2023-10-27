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Эстонские таможенники отобрали у туристов две деревянные вешалки

Эстонские таможенники отобрали у туристов две деревянные вешалки

Эстонские таможенники отобрали у туристов две деревянные вешалки.

Это произошло на пункте пропуска Шумилкино-Лухамаа. Житель Юрмалы возвращался из России.

Таможенники увидели у него две деревянные вешалки и предложили заплатить штраф €600 или отправить их на утилизацию. Они объяснили это запретом на экспорт древесины из РФ.

Путешественникам пришлось оставить вешалки на таможне. Также у них хотели конфисковать кастрюли…

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