3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Эстонское правительство не смогло договориться по поводу зарплат учителей
Правящая в Эстонии коалиция не смогла договориться по поводу повышения зарплат учителей.
Партия Eesti 200 и социал-демократы предлагали найти 10 млн. евро, чтобы увеличить минимальную зарплату педагогов до 1835 евро. Партия реформ во главе с Каей Каллас считает, что министерство образования должно само найти необходимые средства.
Члены коалиции уверяют, что этот конфликт не ставит под угрозу существование правительства. При этом глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что для Каи Каллас это уже не "вопрос денег, а принципа".
Напомним, что с 22 января начнется всеобщая бессрочная забастовка работников образования Эстонии. Их главное требование - повышение минимальной зарплаты до 1950 евро.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ