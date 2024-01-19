Эстонское правительство не смогло договориться по поводу зарплат учителей

Правящая в Эстонии коалиция не смогла договориться по поводу повышения зарплат учителей.



Партия Eesti 200 и социал-демократы предлагали найти 10 млн. евро, чтобы увеличить минимальную зарплату педагогов до 1835 евро. Партия реформ во главе с Каей Каллас считает, что министерство образования должно само найти необходимые средства.



Члены коалиции уверяют, что этот конфликт не ставит под угрозу существование правительства. При этом глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что для Каи Каллас это уже не "вопрос денег, а принципа".



Напомним, что с 22 января начнется всеобщая бессрочная забастовка работников образования Эстонии. Их главное требование - повышение минимальной зарплаты до 1950 евро.