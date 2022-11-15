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Эстонцы ссорятся из-за сноса советских памятников
Как пишет Delfi, грядущий снос не только "красных памятников", но и просто советских символов, доведенный Минюстом до абсурда, может грозить культурной катастрофой.
Дело в том, что различные сооружения (не только памятники воинам Красной армии) до сих пор не получили оценки искусствоведов. То есть у политиков полностью развязаны руки. Дай политикам волю, и они уничтожат все, где есть хоть намек на красную звезду.
Даже эстонских журналистов это немного напрягает. А как же культурная ценность?
"Пусть оценка оставшихся "красных памятников" станет в первую очередь прерогативой искусствоведов и историков, а не политиков".
Ранее творческие союзы Эстонии обратились к Министерству юстиции:
"Мы не возражаем против демонтажа некоторых одиозных монументов, но опасаемся, что в пылу борьбы с советской символикой будут уничтожены и художественно ценные артефакты прошлого. Предусмотренные проектом сроки настолько коротки, что не оставляют времени на серьезную оценку всех спорных объектов", - отметила профессор Академии искусств Криста Кодрес.
Но у власти другое мнение: согласно недавно принятым поправкам, памятники должны быть снесены, перенесены, спрятаны за ближайшие три месяца.
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