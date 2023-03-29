Это не шутки: у Байдена появился поводырь

Президент США Джо Байден все-таки оконфузился во время своего выступления на заводе в Северной Каролине.

Ранее в Сеть попало видео, на котором президента, часто "теряющегося" в пространстве, четко проинструктировали, где он должен находиться. Для главы государства даже подготовили специальную синюю метку. Но у американского лидера все равно возникли проблемы - он забыл, куда уходить после завершения своей речи.