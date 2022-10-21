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"Это только начало". Политолог предрек отставку Шольца после Трасс

"Это только начало". Политолог предрек отставку Шольца после Трасс

Европу ждет череда смен национальных правительств. Об этомзаявил политолог Иван Мезюхо. Ранее премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила об уходе с занимаемого поста.

"Я думаю, что это только начало данного процесса. Антироссийские санкции, которые они ввели, нарушили их экономическую стабильность и создали волнения. Вскоре это может привести к социально-политическим волнениям", - заявил эксперт.

В то же время Мезюхо спрогнозировал, что после Лиз Трасс с большой вероятностью свой пост покинет канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц.

"Я не говорю, что он завтра подаст в отставку, но ситуация внутри Германии походу слабо контролируется правительством: растут протестные настроения. Недовольства невозможно замолчать. Я думаю, что текущей осенью в политическом смысле будет жарко для ФРГ", - добавил политолог.

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