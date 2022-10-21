"Это только начало". Политолог предрек отставку Шольца после Трасс

Европу ждет череда смен национальных правительств. Об этомзаявил политолог Иван Мезюхо. Ранее премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила об уходе с занимаемого поста.

"Я думаю, что это только начало данного процесса. Антироссийские санкции, которые они ввели, нарушили их экономическую стабильность и создали волнения. Вскоре это может привести к социально-политическим волнениям", - заявил эксперт.

В то же время Мезюхо спрогнозировал, что после Лиз Трасс с большой вероятностью свой пост покинет канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц.