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"Это только начало". Политолог предрек отставку Шольца после Трасс
Европу ждет череда смен национальных правительств. Об этомзаявил политолог Иван Мезюхо. Ранее премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила об уходе с занимаемого поста.
"Я думаю, что это только начало данного процесса. Антироссийские санкции, которые они ввели, нарушили их экономическую стабильность и создали волнения. Вскоре это может привести к социально-политическим волнениям", - заявил эксперт.
В то же время Мезюхо спрогнозировал, что после Лиз Трасс с большой вероятностью свой пост покинет канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц.
"Я не говорю, что он завтра подаст в отставку, но ситуация внутри Германии походу слабо контролируется правительством: растут протестные настроения. Недовольства невозможно замолчать. Я думаю, что текущей осенью в политическом смысле будет жарко для ФРГ", - добавил политолог.
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