Еврокомиссия заявила о потерях ВСУ более 100 тысяч солдат в ходе спецоперации

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с начала специальной военной операции потеряла более 100 тысяч военных. Об этом сообщаетсяна официальном сайте ЕК.

"По оценкам, на сегодняшний день убито более 20 000 мирных жителей и 100 000 украинских военных", - сказала глава Еврокомиссии.