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Еврокомиссия заявила о потерях ВСУ более 100 тысяч солдат в ходе спецоперации

Еврокомиссия заявила о потерях ВСУ более 100 тысяч солдат в ходе спецоперации

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с начала специальной военной операции потеряла более 100 тысяч военных. Об этом сообщаетсяна официальном сайте ЕК.

"По оценкам, на сегодняшний день убито более 20 000 мирных жителей и 100 000 украинских военных", - сказала глава Еврокомиссии.

Также она заявила, что ущерб, полученный Украиной от конфликта, вырос с €385 до 600 млрд. Теперь Фон дер Ляйен призывает создать фонд из замороженных в Европе активов Центрального банка России, которые составляют €300 млрд.

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