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Европа может лишиться доступа к космосу
Из-за кризиса с пусковыми установками и отсутствия реформ в спутникостроенииЕвропа может лишиться доступа к космосу.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на гендиректора Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера.
"Европа столкнулась с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но дать этому кризису пройти впустую еще хуже. Сейчас самое время по-настоящему взглянуть на то, как мы хотим создать пусковую систему в будущем", - сказал Ашбахер в интервью газете.
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