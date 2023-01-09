Европа может лишиться доступа к космосу

Из-за кризиса с пусковыми установками и отсутствия реформ в спутникостроенииЕвропа может лишиться доступа к космосу.

"Европа столкнулась с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но дать этому кризису пройти впустую еще хуже. Сейчас самое время по-настоящему взглянуть на то, как мы хотим создать пусковую систему в будущем", - сказал Ашбахер в интервью газете.

