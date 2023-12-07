Европа по-прежнему уязвима перед возможными сбоями в поставках энергоресурсов

Европа после прекращения поставок российского газа все еще не имеет необходимых запасов энергоресурсов, чтобы справиться с возможными перебоями в работе трубопроводов или терминалов СПГ, сказал глава RWE Маркус Креббер.



По его словам, Европа в этом году энергетически оказалась в гораздо лучшем положении, чем в прошлом - газовые хранилища "находятся на максимальной мощности". "Но мы еще не там, где должны быть, потому что у нас не может быть системы энергоснабжения без какого-либо запаса или буфера", - пояснил он.



По оценкам Креббера, Европа еще не способна справиться с возможными проблемами в случае отказа трубопровода или сбоя в работе терминала СПГ. "Поэтому я считаю, что необходимо увеличить импортные мощности, чтобы полностью заменить потерянный российский газ", - отметил глава RWE.

