3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Европа по-прежнему уязвима перед возможными сбоями в поставках энергоресурсов
Европа после прекращения поставок российского газа все еще не имеет необходимых запасов энергоресурсов, чтобы справиться с возможными перебоями в работе трубопроводов или терминалов СПГ, сказал глава RWE Маркус Креббер.
По его словам, Европа в этом году энергетически оказалась в гораздо лучшем положении, чем в прошлом - газовые хранилища "находятся на максимальной мощности". "Но мы еще не там, где должны быть, потому что у нас не может быть системы энергоснабжения без какого-либо запаса или буфера", - пояснил он.
По оценкам Креббера, Европа еще не способна справиться с возможными проблемами в случае отказа трубопровода или сбоя в работе терминала СПГ. "Поэтому я считаю, что необходимо увеличить импортные мощности, чтобы полностью заменить потерянный российский газ", - отметил глава RWE.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов