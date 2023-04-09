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Европа столкнется с серьёзным испытанием этим летом: ей станет не до Украины
Страны Европы летом столкнутся с истощением запасов пресной воды из-за жаркой погоды. Из-за этого европейцы столкнутся с множеством ограничений, касающихся использования воды.
"Плюсовые температуры при минимуме осадков означают истощение и без того хилых запасов пресной воды континента", - передает РИА Новости. В материале отмечается, что речь идёт не только о реках, но и о грунтовых водах.
Так, в Соединённом Королевстве уже рассматривают возможность запрета производства и установки сантехнического оборудования (это душевые кабины и туалеты), которое затрачивает "много воды".
А ведь белоснежные туалеты - это один из главных культов приверженцев киевского режима.
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