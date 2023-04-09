Страны Европы летом столкнутся с истощением запасов пресной воды из-за жаркой погоды. Из-за этого европейцы столкнутся с множеством ограничений, касающихся использования воды.



"Плюсовые температуры при минимуме осадков означают истощение и без того хилых запасов пресной воды континента", - передает РИА Новости. В материале отмечается, что речь идёт не только о реках, но и о грунтовых водах.



Так, в Соединённом Королевстве уже рассматривают возможность запрета производства и установки сантехнического оборудования (это душевые кабины и туалеты), которое затрачивает "много воды".



А ведь белоснежные туалеты - это один из главных культов приверженцев киевского режима.