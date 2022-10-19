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Европарламент призывает к отставке Урсулы фон дер Ляйен

Член Европарламента Кристиан Терхес призвал к отставке фон дер Ляйен с поста президента Европейской комиссии в связи с уголовным расследованием контрактов между ЕС и производителями вакцины против коронавируса.

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