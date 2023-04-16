3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Европейские страны выступили против ввоза украинской сельхозпродукции
Власти Польши ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня. Об этом говорится в распоряжении министерства развития и технологий страны.
Также Венгрия "временно запрещает импорт зерна и масличных культур из Украины и некоторых других сельскохозяйственных продуктов" в связи с отсутствием существенных мер со стороны ЕС по решению проблем, вызванных поставками украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам, сообщил глава Минсельхоза. Запрет также будет действовать до 30 июня.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все