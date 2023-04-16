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Европейские страны выступили против ввоза украинской сельхозпродукции

Европейские страны выступили против ввоза украинской сельхозпродукции

Власти Польши ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня. Об этом говорится в распоряжении министерства развития и технологий страны.

Также Венгрия "временно запрещает импорт зерна и масличных культур из Украины и некоторых других сельскохозяйственных продуктов" в связи с отсутствием существенных мер со стороны ЕС по решению проблем, вызванных поставками украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам, сообщил глава Минсельхоза. Запрет также будет действовать до 30 июня.

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