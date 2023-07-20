Европейцев заставляют становиться веганами

"Повысьте налог на красное мясо и сделайте обязательными альтернативы на растительной основе - ведущие ученые советуют Комиссии ЕС": европейцев начинают силой заставлять становиться веганами или переходить на "мясо" насекомых.

Эксперты рекомендуют добавить больше альтернатив на растительной основе, призывая Еврокомиссию сделать такие меры обязательными. Рекомендации были переданы на прошлой неделе, включая вопрос о введении налога на производство мяса.