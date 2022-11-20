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Евросоюз игнорирует отток капитала в США
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташовотметил, что происходящее корректнее называть закланием, а не торговой войной. Противостояния как такого нет.
Экономика Евросоюза просто кладется на алтарь и уничтожается в интересах Соединенных Штатов. ЕС уже принудили к введению невыгодных для него антироссийских санкций. Причем для этого была проведена длительная работа по взращиванию лояльных к США и полностью контролируемых чиновников.
"Европейская экономика в прежнем виде существовать уже не сможет. Она утратила свои конкурентные преимущества. И даже если произойдет дальнейшая девальвация евро, это все равно не спасет экономику ЕС. У них банально нет ресурсов, а значит, уход компаний продолжится. Массовый спрос также будет сокращаться. Это даже не вопрос одной зимы, а перспектива на годы. Бегство капитала в США – вполне логичный итог", - отметил Колташов.
Он считает, что, несмотря на все происходящее, европейские чиновники не будут жаловаться. Брюссель не примет никаких решений, которые бы помешали такому процессу в дальнейшем. Просто потому, что это выгодно Вашингтону. Если бы европейские политики хотели помешать оттоку капитала, они бы отменили антироссийские санкции и перестали поддерживать Украину.
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