Евросоюз игнорирует отток капитала в США

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташовотметил, что происходящее корректнее называть закланием, а не торговой войной. Противостояния как такого нет.

Экономика Евросоюза просто кладется на алтарь и уничтожается в интересах Соединенных Штатов. ЕС уже принудили к введению невыгодных для него антироссийских санкций. Причем для этого была проведена длительная работа по взращиванию лояльных к США и полностью контролируемых чиновников.

"Европейская экономика в прежнем виде существовать уже не сможет. Она утратила свои конкурентные преимущества. И даже если произойдет дальнейшая девальвация евро, это все равно не спасет экономику ЕС. У них банально нет ресурсов, а значит, уход компаний продолжится. Массовый спрос также будет сокращаться. Это даже не вопрос одной зимы, а перспектива на годы. Бегство капитала в США – вполне логичный итог", - отметил Колташов.