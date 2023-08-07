Евросоюз не потянет нищую Украину в своем составе

Украина еще

в Евросоюз, а уже нанесла ущерб рынку, сообщает Financial Times. А если она станет частью объединения, последствия для Европы будут крайне тяжелыми.

Почти 62 % семилетнего бюджета ЕС тратит на поддержку украинского сельского хозяйства. Если Украина вступит в объединение, на обслуживание ее огромных угодий придется тратить еще больше.