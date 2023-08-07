3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Евросоюз не потянет нищую Украину в своем составе
Украина еще
в Евросоюз, а уже нанесла ущерб рынку, сообщает Financial Times. А если она станет частью объединения, последствия для Европы будут крайне тяжелыми.
Почти 62 % семилетнего бюджета ЕС тратит на поддержку украинского сельского хозяйства. Если Украина вступит в объединение, на обслуживание ее огромных угодий придется тратить еще больше.
При этом неясно, что будет с украинской экономикой после окончания конфликта. Зато известно, что вступление Украины в Евросоюз сделает ее самым бедным членом объединения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября